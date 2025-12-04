Sucesos - 04/12/25 - 02:19 PM

Capturan venezolano y cinco panameños por estafa financiera

El extranjero figura como líder de la organización delictiva, la cual es investigada por ocasionar un perjuicio económico superior a los 300 mil dólares a una entidad bancaria.

 

Por: Redacción Web -

Panamá-  Un ciudadano venezolano y cinco panameños fueron aprehendidos en una nueva fase de la Operación Montezuma, desarrollada por la Policía Nacional junto al Ministerio Público para combatir delitos financieros y blanqueo de capitales.

El extranjero figura como líder de la organización delictiva, la cual es investigada por ocasionar un perjuicio económico superior a los 300 mil dólares a una entidad bancaria. Su modus operandi consistía en solicitar la información sus víctimas para tramitar tarjetas de créditos a sus nombres y luego solicitar devoluciones por falsas compras en comercios de Estados Unidos. Una vez depositados los fondos en las tarjetas, el dinero era retirado a través de cajeros automáticos.

Durante el operativo —la tercera fase de la investigación— en las provincias de Panamá y Colón, las autoridades también decomisaron equipos tecnológicos y diversos documentos. Todos estos indicios, junto con los aprehendidos, fueron puestos a órdenes de las autoridades para la judicialización del caso.

Esta acción se suma a una fase anterior de la misma operación, desarrollada a inicios de julio del 2025, en la que fueron aprehendidas 11 personas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

 

