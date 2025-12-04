Excomisionado Javier Fanuco pasa a detención domiciliaria tras apelación

El Tribunal de Apelaciones decidió revocar la medida de detención provisional que había sido impuesta semanas atrás al exdirector de operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, el comisionado jubilado Javier Fanuco.

Esta decisión llega tras la apelación presentada por la defensa del exfuncionario, que había cuestionado la detención provisional decretada por un juez de garantías. A partir de hoy, Efanuco cumplirá detención domiciliaria.

El excomisionado enfrenta una investigación por enriquecimiento injustificado, relacionada con el periodo 2014-2018.

Según el Ministerio Público, las pesquisas se iniciaron tras un informe de la Contraloría General de la República, que indicaba que Efanuco no había podido justificar aproximadamente 496,000 dólares en sus cuentas.

La defensa de Fanuco asegura que ya había presentado documentos para justificar más de un millón de dólares y que la suma pendiente de 496,000 dólares no se había podido completar por trámites bancarios y tiempos burocráticos.

Además, denuncian que el informe de la Contraloría fue cerrado y enviado al Ministerio Público sin su anuencia, pero que en cualquier momento podrían justificar dicha cantidad.

Con la resolución de hoy, el Tribunal de Apelaciones considera suficiente la detención domiciliaria mientras continúan las investigaciones.

Este cambio de medida se produce en un caso que mantiene la atención pública, debido a la naturaleza de la investigación y la trayectoria del exfuncionario.