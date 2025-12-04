Sucesos - 04/12/25 - 06:29 PM

Detención provisional para Caicedo y 7 más por tráfico de drogas

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva de los 8 imputados por al menos 6 meses mientras continúan las investigaciones.

 

Este jueves, 8 personas enfrentan audiencia en el Sostema Penal Acusatorio, luego de ser capturadas en la Operación Nodriza, que ayer desmanteló un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas en Panamá y Panamá Oeste.

Entre los señalados se encuentra César Caicedo, supuesto cabecilla de la red y padre de Taira Caicedo, la joven que fue reportada como desaparecida hace algunos meses y encontrada semanas después. A Caicedo se le vinculan al menos 4 eventos de transporte y custodia de drogas.

Junto a él figura Fanón Saeh Zahi, vinculado en al menos 2 eventos y señalado como coautor dentro de esta estructura criminal. Los demás detenidos se encargaban de custodiar las sustancias, transportarlas y prestar vehículos, algunos con doble fondo, para facilitar estas operaciones.

El Ministerio Público destacó que, durante los últimos tres años, la red habría movilizado cerca de 2 toneladas de drogas y que se realizaron más de 70 operativos de vigilancia y seguimiento para reunir evidencia.

La defensa tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos, y la jueza de garantías decidirá las medidas cautelares correspondientes.

