44 mujeres están desaparecidas, 30 son niñas

La Unidad de Personas Desaparecidas del Ministerio Público confirmó que en lo que va del año 2025, se han registrado ¡752 reportes de mujeres desaparecidas a nivel nacional!

A pesar de que las investigaciones han logrado ubicar a 708 mujeres, la entidad ha ratificado que ¡44 mujeres siguen sin ser localizadas!

EL DRAMA DE LAS MENORES

El balance de las víctimas que aún no aparecen revela una tragedia que golpea a la niñez y la juventud panameña. De las 44 personas pendientes por ubicar 30 son menores de edad y 14 son adultas.

La provincia de Colón es un foco de preocupación. En la provincia se registraron 29 reportes de mujeres desaparecidas. Veintiocho han sido ubicadas, pero una menor de edad permanece sin ser localizada, según la información oficial.

URGENCIA ANTE EL FEMICIDIO

La magnitud de la crisis se agrava con el reporte de crímenes de alto impacto. El Ministerio Público confirmó que, hasta el mes de agosto, se han registrado 10 femicidios a nivel nacional, una cifra que incrementa la presión sobre las autoridades.

¡EL LLAMADO CRÍTICO DE LA FISCALÍA!

Ante la desesperación de las familias y la gravedad de los casos, las autoridades han emitido un urgente llamado a la ciudadanía para que la denuncia se presente de forma inmediata, sin dilaciones.cidas.