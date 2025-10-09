Sucesos - 09/10/25 - 01:40 AM

44 mujeres están desaparecidas, 30 son niñas

Por: Redacción / Crítica -

La Unidad de Personas Desaparecidas del Ministerio Público confirmó que en lo que va del año 2025, se han registrado ¡752 reportes de mujeres desaparecidas a nivel nacional!

A pesar de que las investigaciones han logrado ubicar a 708 mujeres, la entidad ha ratificado que ¡44 mujeres siguen sin ser localizadas!

EL DRAMA DE LAS MENORES

El balance de las víctimas que aún no aparecen revela una tragedia que golpea a la niñez y la juventud panameña. De las 44 personas pendientes por ubicar 30 son menores de edad y 14 son adultas.

La provincia de Colón es un foco de preocupación. En la provincia se registraron 29 reportes de mujeres desaparecidas. Veintiocho han sido ubicadas, pero una menor de edad permanece sin ser localizada, según la información oficial.

URGENCIA ANTE EL FEMICIDIO

Te puede interesar

44 mujeres están desaparecidas, 30 son niñas

44 mujeres están desaparecidas, 30 son niñas

Octubre 09, 2025
Pescador de 61 años fue rescatado tras dos días perdido

Pescador de 61 años fue rescatado tras dos días perdido

Octubre 08, 2025
Sicarios persiguen y acribillan hombre en avenida Frangipani

Sicarios persiguen y acribillan hombre en avenida Frangipani

 Octubre 08, 2025
Pillan cazador furtivo en zona protegida de Barro Colorado

Pillan cazador furtivo en zona protegida de Barro Colorado

 Octubre 08, 2025
Caen 2 en Colón: 1 por homicidio y otro por porte ilegal de pistola

Caen 2 en Colón: 1 por homicidio y otro por porte ilegal de pistola

 Octubre 08, 2025

La magnitud de la crisis se agrava con el reporte de crímenes de alto impacto. El Ministerio Público confirmó que, hasta el mes de agosto, se han registrado 10 femicidios a nivel nacional, una cifra que incrementa la presión sobre las autoridades.

¡EL LLAMADO CRÍTICO DE LA FISCALÍA!

Ante la desesperación de las familias y la gravedad de los casos, las autoridades han emitido un urgente llamado a la ciudadanía para que la denuncia se presente de forma inmediata, sin dilaciones.cidas.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas