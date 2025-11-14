59 detenciones legales y 1 ilegal en caso de maletas “calientes” en Tocumen

Después de horas y horas de audiencia, 59 de las 60 detenciones por las operaciones Eros y Colibrí quedaron legalizadas… pero una se cayó.

Según la jueza, esa captura se hizo “de manera excepcional” y el Ministerio Público no pudo justificarla. En buen panameño: la hicieron mal.

Las operaciones, lideradas por la Dirección de Investigación Judicial y el Ministerio Público, buscan tumbar una supuesta red que movía droga internacional usando el Aeropuerto de Tocumen.



Todavía queda pendiente la formulación de cargos, que será la parte más dura: la fiscalía tendrá que convencer a la jueza de que hay suficiente prueba para abrir proceso formal por tráfico internacional.



Al terminar la jornada, los 60 aprehendidos fueron sacados del SPA para descansar unas horas como quien dice “hasta mañana seguimos”, porque la audiencia se retoma a las 9:30 a.m.

Lo que sigue mañana es la imputación de cargos, donde el MP tendrá que explicar qué le atribuyen exactamente a cada uno.



Después de eso viene la etapa más dura: qué medidas cautelares van a pedir. Ahí es donde se define quién se va para su casa y quién queda guardado.

Audiencia arranca con tensión

La audiencia en el Sistema Penal Acusatorio: al menos 60 personas, entre empleados del Aeropuerto Internacional de Tocumen, barberos, choferes y hasta un reservista se encuentran sentadas frente a la jueza para responder por una supuesta red que movía maletas “calientes”.

El ambiente estuvo tenso desde pasadas las 9:00 a.m. cuando comenzaron a llegar los aprehendidos en las operaciones "Eros" y "Colibrí"



El número de policías que regularmente se encuentran en el SPA aumentó más de lo normal porque supuestamente a uno de los detenidos -considerado como un pesado- le quisieron hacer un atentado, información que no ha sido confirmada.



La audiencia: larga, tensa y llena de peleas jurídicas

Se estima que este trámite puede tardar dos días más, mínimo.





Proceso accidentado

La audiencia que debía iniciar ayer fue pospuesta para hoy, por un supuesto atentado contra uno de los detenidos. La jueza consideró esto un factor de riesgo y ordenó reforzar todo: entradas, salidas, pasillos del SPA.



Cuando terminen las imputaciones, se viene la pelea por las medidas cautelares. Ahí se sabrá quién duerme en su casa y quién no verá la calle en buen rato.



Señalados



Según el Ministerio Público, los detenidos pertenecen a una organización criminal que recolectaba droga en distintos puntos del país: Panamá, Panamá Oeste y el interior.



Se dedicaban a mover la mercancía por puertos y rutas internas. Y, por aire la merca era enviada a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.



Según la fiscalía, en la terminal aérea se cambiaban maletas normales por maletas cargadas; así se enviaban a Europa sin levantar sospechas.

La investigación viene desde enero de 2023, un seguimiento largo que estalló el 12 de noviembre con allanamientos simultáneos y capturas desde la madrugada.

En los operativos fueron aprehendidos trabajadores de empresas proveedoras de Tocumen, taxistas, barberos, mecánicos y chapisteros, un reservista del Senafrontn dueños de locales de comida rápida.

En pocas palabras: gente de a pie mezclada con personal del propio sistema aeroportuario, todos señalados como posibles piezas del engranaje.

