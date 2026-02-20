Sucesos - 20/2/26 - 08:30 AM

71 paquetes de coca, fusil M4 y un detenido en Chepo

La incautación se dio durante una operación entre unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront)

 

Por: Redacción / Crítoca -

En Chepo Centro, lo que parecía una verificación vehicular terminó en hallazgo grande. Un auto levantó sospechas y fue revisado por unidades del Servicio Nacional de Fronteras. Cuando abrieron el maletero, encontraron tres bultos con 71 paquetes de presunta droga.

Pero eso no fue todo. Dentro del vehículo también había un fusil de guerra tipo M4 calibre 5.56 con 25 municiones y un celular. El conductor quedó aprehendido y el caso pasó a manos del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

El director del Senafront explicó que el decomiso es resultado de labores de inteligencia en el área. En las últimas semanas, según cifras oficiales, 22 personas han sido detenidas en el distrito por delitos relacionados con microtráfico.

La droga, el arma y las municiones fueron remitidas para los trámites legales. Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos en el sector.

