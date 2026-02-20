Golpe al agro: Detienen implicados en manejo irregular de fondos del cacao

Panamá- Tres hombres, entre ellos un funcionario del Ministerio de Ambiente, fueron aprehendidos este viernes por las autoridades en medio de la Operación Vértice, adelantada en las provincias de Los Santos, Panamá Oeste y el distrito de San Miguelito.

Las aprehensiones, efectuadas por unidades de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público, forman parte de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en perjuicio del Instituto de Seguro Agropecuario (ISA).

Según detallaron las autoridades, el caso está vinculado a una investigación por el manejo irregular de 650 mil dólares, recursos que debían ser destinados al sector agropecuario para el proyecto de Desarrollo de Plantas de Cacao.



