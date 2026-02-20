Sucesos - 20/2/26 - 12:34 PM

¡Ayuda a encontrarlo! Buscan a Yhojan Ardines, desaparecido en San Miguelito

Su madre interpuso la denuncia por desaparición que ahora es investigada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de San Miguelito.

 

Panamá-Desde el pasado 1 de febrero desapareció el joven Yhojan Nikiel Ardines Villarreal, de 20 años, luego de que salió a las 11:30 a.m. de su casa, ubicada en el sector de El Futuro, corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, distrito de San Miguelito.

Al ver que pasaban los días y Yhojan no regresaba, su madre interpuso la denuncia por desaparición que ahora es investigada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de San Miguelito, por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de desaparición.

El joven fue descrito por su madre como una persona de tez trigueña, estatura media, contextura delgada, cabello negro ondulado con corte bajo a los lados, mancha de nacimiento color chocolate en la mejilla izquierda y un tatuaje del rostro de Jesús con un arma larga en uno de sus brazos. El último día que lo vieron vestía suéter azul, jeans cortos y chancletas negras tipo Crocs.

Se informó que en ocasiones anteriores Yhojan se ha ausentado de su casa hasta por cinco días, pero en esta oportunidad han transcurrido más de quince días sin que regrese, por lo que su madre decidió interponer una denuncia formal.

Si usted lo ve o tiene información que permita ubicarlo, puede notificarlo de forma confidencial a los teléfonos 507-3312 / 507-3315, de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de San Miguelito.

