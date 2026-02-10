Sucesos - 10/2/26 - 04:42 PM

8 años de prisión para estudiante de enfermería por violación de Tamara

El Tribunal de Juicio Oral de Chiriquí también le impuso a Sánchez una pena accesoria que lo inhabilita por 3 años para acercarse y ejercer cargos, oficios o profesiones en cualquier lugar donde regularmente se agrupen menores de edad.

 

Panamá- A 8 años de prisión fue condenado Jorge Nodier Sánchez González, de 32 años, estudiante de enfermería, por el delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación, en perjuicio de Tamara Carpintero, de 13 años, quien tenía 3 meses de embarazo cuando fue asesinada.

El Tribunal de Juicio Oral de Chiriquí también le impuso a Sánchez una pena accesoria que lo inhabilita por 3 años para acercarse y ejercer cargos, oficios o profesiones en parques, parvularios, centros escolares, campos o centros deportivos y áreas aledañas o en cualquier lugar donde regularmente se agrupen menores de edad, una vez cumplida la pena principal.

"El tribunal explicó que originalmente se estableció una condena de 12 años, pero se reconocieron algunas atenuantes establecidas por ley, con lo cual la pena quedó en 8 años", indicó el Órgano Judicial.

Los jueces tomaron la decisión luego de considerar que los alegatos y las 26 pruebas de carácter testimonial, pericial, documental y material, presentadas por los intervinientes durante los tres días de juicio oral, fueron debidamente sustentadas.

Una fuente judicial reveló que el Ministerio Público pretende interponer un recurso de apelación para que la pena contra Sánchez sea aumentada.

La investigación de esta causa se originó luego de que el 14 de marzo de 2022, en el corregimiento de Baco, distrito de Barú, la menor de edad, que se encontraba embarazada, fue encontrada sin vida con un cuchillo de cocina clavado en el costado izquierdo del abdomen, con la mano puesta sobre el arma y una herida en su brazo derecho. Sin embargo, según el examen de necropsia, se reveló que murió por asfixia mecánica.

En abril de 2024, Sánchez fue absuelto por el delito de homicidio, ya que mediante pruebas de ADN se comprobó que él no era el padre del bebé, lo que desarmó la tesis de que la había matado porque no quería que diera a luz. No obstante, como él admitió que había sostenido relaciones consentidas con la menor, fue judicializado, enjuiciado y ahora condenado por el delito de violación.

