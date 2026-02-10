Explota caldera del Hospital Santo Tomás

Panamá- Una explosión en el área de calderas y máquinas del Hospital Santo Tomás (HST), se reportó a eso de la 1:00 de la tarde de este martes, lo que generó un gran susto entre pacientes y personal médico.

Una vez ocurrió el hecho, el equipo de Gestión de Riesgos del HST activó los protocolos de seguridad, y se evacuó de forma preventiva al personal que se encontraba laborando en el área.

Unidades del Cuerpo de Bomberos de las estaciones de Calidonia, Balboa y Clayton atendieron el llamado de emergencia, lograron controlar el siniestro, que por fortuna no dejó personas heridas, solo daños considerables en la estructura del lugar.

El capitán Luis Joseph informó que, al ingresar al sitio, el personal operativo realizó de inmediato una evaluación de seguridad, confirmando afectaciones visibles en la estructura de la caldera.

Como medida preventiva, se procedió a asegurar el área y restringir el acceso, con el objetivo de evitar riesgos adicionales y proteger la integridad del personal hospitalario y de terceros.

Por su parte, el HST destalló que la explosión, cuya causa es investigada, afectó de la central de esterilización, lo que obligará a disminuir temporalmente la programación de cirugías. Mientras se reparan los daños, el 'Elefante Blanco' solicitará el apoyo al Hospital del Niño, la Ciudad de la Salud y al Hospital San Miguel Arcángel, para la esterilización de instrumentos y equipos quirúrgicos, para poder garantizar la continuidad de la atención médica.

Aseguró que, debido a las características del evento, se solicitó la presencia del equipo especializado de investigación, que llevará a cabo las diligencias técnicas correspondientes para determinar las causas de la explosión y evaluar las condiciones del área afectada.