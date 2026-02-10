Sucesos - 10/2/26 - 04:31 PM

Caen tres por millonario peculado en junta comunal de San Miguelito

El caso lo lleva la Fiscalía Anticorrupción y no pinta nada bien para los señalados.

 

Por: Redacción / Crítica -

Tres personas, entre ellas dos exfuncionarios y un empresario, fueron aprehendidas este martes por su presunta vinculación en un peculado agravado que habría dejado un hueco de más de B/.5.5 millones en la junta comunal de Amelia Denis de Icaza

Las capturas se dieron durante la Operación Los Andes, tras varias diligencias realizadas en distintos puntos del distrito. En el operativo participó la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, que siguió la pista del manejo de fondos públicos que, según las investigaciones, no terminaron donde debían.

El dinero bajo la lupa estaría ligado al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), en el período 2019-2024

Un informe de la Contraloría General de la República destapó la presunta lesión patrimonial al Estado, calculada en B/.5,585,650.36, afectando directamente al Tesoro Nacional.

Las autoridades revisaron donaciones, apoyos económicos y supuestas ayudas sociales, además de los desembolsos realizados y los bienes administrados por la junta comunal.

Todo ese movimiento financiero levantó sospechas y hoy es parte clave del expediente.

Durante ese período, la junta comunal de Amelia Denis de Icaza estuvo dirigida por el exrepresentante Nicolás Barrio, del PRD. Las investigaciones continúan y no se descartan más acciones legales conforme avance el proceso.

