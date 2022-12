Abren investigación por supuestos tratos inapropiados en el Cefere

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) inició una investigación, esto luego que una abogada denunciara en redes sociales supuestos tratos inapropiados contra ella y otro licenciado, en el primer centro de control de seguridad externa del Centro Femenino de Rehabilitación, Cecilia Orillac de Chiari (Cefere).

La mujer decidió grabar un video al frente del Cefere tras lo sucedido y subirlo a las redes para expresar su indignación.

"Vengan que la vamos a revisar, tiene que entrar al cuarto. Bueno, voy a ver hasta dónde van a llegar metiéndome a un cuarto. Al entrar me dice la policía, póngase contra la pared, de espalda, levante la mano y abra las piernas. Yo la miré y le dije, no haré nada de lo que está diciendo. ¿Qué le pasa? Primero me hicieron pasar delante de un perro, no hay problema, lo acepto, pero hablarme de esa manera a mí.Qué mier...a está pasando en este país", dijo.

Recalca: "Me han hecho perder mi escencia de persona, porque con ser pulcra, nada se gana en este país. Adivinen, me pasaron el escáner, porque no me iba a dejar. Cuando llego adentro había un abogado sentado, lo vi rojito y le pregunto, licenciado usted pasó por el procedimiento de revisión y me dice, estoy sentando asimilando, respirando hondo. Dice, me pusieron a hacer ranitas, al licenciado Ricardo Valencia lo pusieron a hacer ranitas. Aquí hay que revisar psiquiátricamente al director de la Policía Nacional, al ministro de Seguridad. Qué carajos, ustedes pretenden, no respetan a nadie".

Debido a esas declaraciones y una vez conocido el incidente, la DGSP hizo los contactos correspondientes con la Policía Nacional para deslindar responsabilidades y contactó al Colegio Nacional de Abogados para, en armónica colaboración, lograr la coordinación debida en los procedimientos de revisión en los centros penitenciarios.

Por otro lado, el subcomisionado Luis García, jefe del Servicio Policial de Seguridad Penitenciaria indicó que este hecho se suscitó ayer viernes 2 de diciembre.

"La Policía Nacional ha cumplido a cabalidad con la reglamentación legal vigente, para las personas que ingresan al centro penal en concordancia con la legislación penitenciaria vigente, respetando los derechos humanos de toda persona, lo cual desvirtua lo señalado y deploramos estas manifestaciones tendenciosas con evidente mala intención, por lo que la institución procederá ante las autoridades competentes a formalizar las acciones judiciales correspondientes en contra de todas estas personas que sin motivación alguna divulgan hechos falsos", sentenció.

Posteriormente la entidad emitió un comunicado en el que innforma que no se ha registrado ninguna situación anómala en contra de profesionales del derecho que visitan a sus clientes en los Centros Penitenciarios y en todo momento se han respetado los derechos humanos y protocolos de seguridad.

