Los tongos estrenan nuevas naves. Dicen que para meterle presión al hampa

La calle lo nota rápido. La Policía Nacional sacó naves nuevas y ya las puso a rodar para reforzar la seguridad en distintos puntos calientes del país.

Se trata de pickups 4x4 recién salidos, listos para patrullar donde la gente pide más presencia policial.

Estas unidades fueron repartidas estratégicamente en zonas donde la cosa aprieta: San Miguelito, Pacora, la Zona Metro Oeste y el Servicio Penitenciario. No están de adorno.

Con estos vehículos, los agentes pueden responder más rápido a llamados de auxilio y reforzar los operativos preventivos, justo cuando el movimiento aumenta y también los riesgos.

La idea, según la institución, es marcar presencia, prevenir el delito y recuperar la confianza de la gente, esa que quiere ver a la policía cerca, patrullando y no llegando tarde.