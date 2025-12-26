Sucesos - 26/12/25 - 11:23 AM

Hombre aprehendido por asesinato a cuchilladas en Finca 6

El sujeto fue ubicado luego del crimen reportado en horas de la mañana de ayer jueves, en medio de una riña durante el festejo de Navidad entre conocidos.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre señalado como la persona que asesinó a Olivier Javier Gil Juárez (24 años) a punta de cuchillo en la barriada El Cartón, ubicada en Finca 6, Changuinola (Bocas del Toro), fue aprehendido por la Policía Nacional.

El sujeto fue ubicado luego del crimen reportado en horas de la mañana de ayer jueves, en medio de una riña durante el festejo de Navidad entre conocidos, por lo cual estaba plenamente identificado, según confirmó el subcomisionado Jorge Bryant, jefe de la Zona de Policía de Bocas del Toro.

Tras el sangriento ataque, Gil terminó con varias puñaladas en el lado izquierdo del pecho y el estómago, por lo que, pese a que fue trasladado de emergencia al hospital Raúl Divalá, falleció poco después de su ingreso.

Tras la captura, el señalado quedó a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Femicidios de Bocas del Toro, para que en las próximas horas sea presentado ante un juez de garantías para la judicialización del caso.

 

 

