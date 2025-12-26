"Reyner", "Ore", "Perco" y "Cosi" acusados por asesinato en Los Lotes

Panamá- A cuatro sujetos se les aplicó la detención provisional como medida cautelar por estar presuntamente involucrados en el homicidio de una persona, hecho ocurrido el 10 de diciembre en el corregimiento de Buena Vista, área de la Transístmica de la provincia de Colón.

Se trata de las personas conocidas como “Reyner”, “Ore”, “Perco” y “Cosi”, a quienes se les vincula con el asesinato del joven Ángel Castillo, de 23 años, cuyo cuerpo fue ubicado en la comunidad de Los Lotes (Buena Vista), el 13 de diciembre, en estado de descomposición.

El cuerpo fue encontrado para esa fecha a orillas de un río, donde tres días antes se habían escuchado disparos; nadie acudió a ver en ese momento, sino posteriormente cuando se empezó a sentir el mal olor.

Ahora, estas cuatro personas enfrentan cargos por los delitos de homicidio y asociación ilícita para delinquir.

El caso es atendido por los funcionarios de la Sección de Homicidio y Femicidio de Colón y Guna Yala.

El juicio buscará conocer las motivaciones que llevaron a la muerte de esta persona y si los señalados son los autores o son inocentes, lo que corresponderá a ambas partes con sus defensas técnicas.