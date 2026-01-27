Acaban con su vida en la Loma de la Muerte

Erick Michael Escartín Rangel, de 30 años, murió a eso de las 6:30 a.m. de ayer, en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, luego de que fue baleado mientras transitaba en un panel blanco, por la carretera Panamericana, a la altura de la Loma de La Muerte, en Belén , corregimiento de Tocumen.

Se informó que sujetos desconocidos le dispararon a Escartín desde otro vehículo en macha a eso de las 3:00 a.m., alcanzándolo en el hombro izquierdo y la espalda.

Aunque el hombre fue trasladado al hospital, falleció 3 horas y nnedia después del atentado en su contra,mientras que los asesinos siguen libres tras el hecho.