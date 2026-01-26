Se incendia vertedero de Penonomé; trabajadores de Aseo controlan las llamas

Panamá- Personal del departamento de Aseo Municipal confinó esta madrugada, un incendio en el vertedero de Penonomé, ubicado en la provincia de Coclé.

La coronel Margarita Ducreaux, del Cuerpo de Bomberos, detalló que fueron los propios trabajadores de Aseo, con ayuda de retroexcavadoras, palas mecánicas, tractores y camiones cisterna, los que lograron sofocar el incendio que se inició ayer, poco antes de las 3:00 p. m.

Explicó que el personal del Municipio de Penonomé cuenta con los conocimientos necesarios para realizar este tipo de labor, ya que el Cuerpo de Bomberos capacitó una brigada para que, al detectar un conato de incendio, puedan actuar de inmediato. Destacó que en la provincia hay varios vertederos, y en tres de ellos, incluido el de Penonomé, "siempre se reportan incendios".

Detalló que las labores de confinamiento, con ayuda del concentrado F500 proporcionado por los Bomberos, se extendieron más de lo previsto, ya que al reportarse la emergencia no tenían en el sitio el camión cisterna con agua, y el viento fuerte propagó las llamas. "Si hubieran tenido el cisterna en menor tiempo en el vertedero, las llamas no hubieran agarrado tanta fuerza", indicó.

Aseguró que, bajo el monitoreo de los Bomberos y la supervisión de la jefa de Aseo y Vertedero, Malena Osorio, el personal municipal hoy solo se encuentra en labores de contención de pequeños focos calientes que generan algunas llamas y humo tóxico, el cual afecta a comunidades aledañas como El Coco y Palo Alto.