Ministerio de la Mujer coordina apoyo a mujer apuñalada y quemada por hijo

Panamá- Un equipo interdisciplinario coordina el acompañamiento y la atención al núcleo familiar de una mujer de 61 años que ayer fue apuñalada por su propio hijo con unas tijeras, quien además prendió fuego a su casa con ella dentro.

Según confirmó este lunes el Ministerio de la Mujer, la adulta mayor, aunque se mantiene en "condición estable", sigue recluida en el Hospital Regional 'Rafael Hernández' de David, ya que sufrió quemaduras en el 20% de su cuerpo.

"El equipo del Centro de Atención Integral de Chiriquí ha establecido contacto inicial con una de las hijas de la víctima, quien informó que el estado de salud de su madre es estable y que se encuentra fuera de peligro", detalló la entidad.

Por el momento, el agresor, identificado por la propia víctima como uno de sus hijos, se mantiene prófugo. Ayer, tras herir a su madre e incendiar su casa, huyó por un sembradío de plátanos, por lo que la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan su búsqueda.

"El Ministerio de la Mujer reitera a la ciudadanía que mantiene activos sus canales de atención: la Línea 182, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y Mujer App, con su Botón de Pánico en tiempo real, para reportar hechos de violencia, solicitar orientación y apoyo", recordó la entidad.