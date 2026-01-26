Fuga de amoniaco obliga a evacuar planta láctea en Brisas del Golf

Panamá- La planta de productos lácteos Bonlac fue evacuada este lunes luego de que se reportara una fuga de amoniaco en sus instalaciones, ubicadas en el sector de Brisas del Golf, corregimiento de Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito.

Una vez recibida la llamada de alerta, unidades del Cuerpo de Bomberos de la Unidad de Materiales Peligrosos de la estación de Juan Díaz, se presentaron a la empresa y realizaron las inspecciones técnicas correspondientes en coordinación con el personal de la planta.

"Tras la evaluación en sitio, se confirmó que la situación fue controlada y mitigada de manera efectiva, detectándose únicamente una mínima presencia residual del producto, correspondiente al remanente inicial de la fuga", detalló la entidad.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas por este caso, aseguró el capitán Ulises Pinzón, de la Unidad de Materiales Peligrosos.

En estos momentos, personal de la empresa se mantiene realizando la reparación y verificación del sistema "como parte de su responsabilidad operativa, para garantizar condiciones seguras", agregó.