Presidenta de Cámara de Colón conducida por cheque sin fondo

La empresaria Maria Ramos fue conducida a la sede de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional por un caso de cheque sin fondos.



Ramos, actualmente Presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, fue aprehendida por oficio de la Fiscalía Contra la Seguridad Colectiva y Orden Económico.

Los agentes policiales, al momento de la aprehensión, llevaban la documentación de conducción N°97, fechada el 21 de enero de 2026, en contra de la señora Ramos.

A ella se le señala el delito contra el Orden Económico, emisión de cheque sin fondos, en una denuncia presentada por Luis Felipe Rivera Gómez por un monto de 75 mil dólares.

En horas de la noche, Ramos permanecía en la sede de la DIJ de Colón, a la espera de continuar el trámite legal correspondiente.