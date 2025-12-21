Imputan homicidio doloso agravado a dos hombres por crimen en Arco Iris

Panamá- Cargo por el delito de homicidio doloso agravado le imputó un juez de garantías a dos hombres señalados por el crimen de Cirilo Abdiel Chifundo Hurtado, perpetrado el 10 de abril de 2025 en Arco Iris, corregimiento de Cristóbal (Colón).

Previamente, a los sospechosos el juzgador ya les había declarado legal la aprehensión, por lo que, una vez dada por presentada la formulación de la imputación, les aplicó la medida cautelar más severa (detención provisional), tomando en cuenta la naturaleza y gravedad del delito.

La información de este crimen detalla que ese jueves, a eso de las 10:20 de la noche, varios sujetos llegaron hasta el albergue 'La Cloaca', donde estaba 'Cirilín', como era conocida la víctima, y le dispararon, lo cual ocasionó que falleciera en el lugar.

'Cirilín' tenía un prontuario policivo acumulado entre los años 2009 al 2024, por delitos relacionados con droga, robo y hurto.