Accidente fatal en vía al Puente de las Américas: un muerto y tres heridos

Panamá-Un muerto y tres personas heridas fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido anoche en la vía hacia el Puente de las Américas, específicamente en la carretera Roberto F. Chiari cerca del acceso a Panamá Pacífico.

En el hecho está involucrado un vehículo de color negro, cuyo conductor, por razones que se desconocen, aparentemente perdió el control del volante y chocó contra una de las barreras de contención de concreto (jersey) ubicadas a un costado de la vía.

El impacto fue tan violento que el vehículo dio varias vueltas y quedó a un lado de la vía con la parte superior y frontal completamente aplastadas, al punto que parte del motor se desprendió.

Esta violenta secuencia ocasionó que el conductor saliera despedido del vehículo y falleciera en el lugar, mientras que los otros tres ocupantes resultaron heridos.



