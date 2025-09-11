Sucesos - 11/9/25 - 09:04 AM

Acribillan hombre y abandonan su cadáver en basurero clandestino

Sobre el suceso se manejan dos versiones: una indica que el cadáver fue abandonado en el lugar y la otra que fue asesinado allí mismo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un hombre —por ahora de generalas desconocidas— fue acribillado anoche y su cuerpo abandonado en un basurero clandestino ubicado a pocos metros del centro comercial 'La Gran Estación', en Pueblo Nuevo.

Sobre el suceso se manejan dos versiones: una indica que al basurero llegó un sedán de color gris. Sus ocupantes bajaron a la víctima y allí mismo le dispararon en reiteradas ocasiones, y luego escaparon a toda velocidad, dejando abandonado el cadáver y otra que establece que lo venían persiguiendo y lo alcanzaron a la altura del basurero.

En redes sociales, un usuario aseguró que desde la sede universitaria regional ubicada en el centro comercial se escucharon los disparos.

Se desconoce la identidad de la víctima, ya que no mantenía documentos personales consigo, pero es de tez morena y cabello negro enrulado, vestía un suéter negro, pantalón buzo negro con cinturilla blanca y zapatillas blancas de marca. Fue alcanzado por múltiples proyectiles de arma de fuego, al menos uno de ellos en la cabeza.

Al lugar se presentaron unidades de la Policía Nacional y de Criminalística para iniciar la investigación del crimen; durante la diligencia recopilaron indicios que les permitirán corroborar cuál de las dos hipótesis es la verdadera. Al concluir, realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a la morgue judicial en Ancón.

