Sucesos - 14/12/25 - 10:53 AM

Empresarios chinos de la ZLC toman posesión de nueva junta directiva

David Teng destacó la necesidad de mantener altos estándares comerciales, fortalecer la confianza en la plaza y promover iniciativas con impacto cultural y social.

 

Por: Redacción / Crítica -

En un ambiente de confraternidad y unidad empresarial, la Asociación de Usuarios Chinos de la Zona Libre de Colón (ZLC) realizó la toma de posesión de su nuevo presidente, David Teng, acto que marcó la conformación de la séptima junta directiva de esta organización en la provincia de Colón.

Durante su intervención, David Teng, ya en funciones, asumió compromisos claros con el empresariado colonense, destacando la necesidad de mantener altos estándares comerciales, fortalecer la confianza en la plaza y promover iniciativas con impacto cultural y social que beneficien directamente a las comunidades.

Por su parte, Erick Kuo, presidente saliente, agradeció el respaldo recibido durante su gestión y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del sector empresarial en Colón, subrayando la importancia de la unidad y la continuidad del trabajo gremial.

La ceremonia contó con la participación de autoridades del gobierno local, quienes reiteraron su respaldo al sector empresarial chino, que por décadas ha sido un pilar clave del desarrollo económico y comercial de la Zona Libre de Colón.

El evento también reunió a representantes del sector empresarial de la Costa Atlántica, consolidando el espíritu de cooperación y crecimiento entre los distintos actores productivos de la región.

