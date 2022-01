Acusan a policía de acoso y de privación de libertad; DRP investiga

Panamá- Una usuaria de redes sociales denunció, a través de su cuenta de Twitter que un oficial de la Policía Nacional, supuestamente, la acosó y la mantuvo retenida sin razón durante unas tres horas, desde de las 7:45 p.m. del pasado miércoles.

Según la denunciante (@orianaa28), a pesar de que ella tenía los papeles de su carro en regla, mantenía consigo su cédula y licencia de conducir, pero la póliza la tenía en digital, porque la impresa se le había quedado en casa, el uniformado de apellido Manzanares, no la dejaba irse ni chatear por celular e incluso la obligó a borrar los videos que había filmado de la situación.

La dama acusó al oficial de acosador, pues ella acababa de salir de un gimnasio, ubicado en el sector de El Bosque, en el corregimiento de Betania, cuando fue detenida por la unidad, próximo al semáforo que está en la salida de la barriada y que colinda con la vía Ricardo J. Alfaro.

Detalló que el oficial la mandó a estacionar su vehículo en una estación de gasolina que se ubica en el lugar, en la parte más oscura y que allí mantenía retenidas a otras "chicas y a una señora", por no portar licencia de conducir.

LEE TAMBIÉN: Fue a asaltar minisúper; víctimas se defienden; le dan trancazo; muere

Señaló que al lugar llegó un hombre que resultó ser un conocido de las otras damas y como este supuestamente era "comandante" las dejó ir, pero a ella no y la mantuvo esperando a que, supuestamente, llegaran unidades del Tránsito, pero estas nunca aparecieron.

Al lugar se presentó el novio de la denunciante y fue entonces que recuperó su licencia y según alegó "nunca debió entregar, pues solo debía enseñarla, pero el uniformado le dijo que existe un artículo que dice que debe entregarla, y refutó", eso "es totalmente falso, pero él pensó que yo era una joven ignorante. TE EQUIVOCASTE...", posteó.

Tras el suceso la afectada interpuso la denuncia en la Policía Nacional, por lo cual el Departamento de Responsabilidad Profesional (DRP), abrió una investigación del caso. Además, también aseguraron que seguirán los protocolos establecidos por la entidad en este tipo de casos.

De comprobarse que la unidad incurrió en las faltas denunciadas podría enfrentar una junta disciplinaria y 30 días de prisión.

El tránsito nunca llegó, yo me estrese porque estaban pasando las horas y no me dejaba ir. El señor tenía retenida a otras chicas y una señora por no portar licencia, llego un conocido de las señoras y yo me me moleste porque el señor conocía a ese conocido. pic.twitter.com/gdYHdKY6AS