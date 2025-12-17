Sucesos - 17/12/25 - 01:01 PM

Despiden con honores a sargento del Senafront, víctima de atropello

Las honras fúnebres oficiales se efectuaron en la provincia de Chiriquí con la participación de altos mandos del Senafront.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una calle de honor dio paso la mañana de este miércoles al féretro del sargento segundo post mortem del Senafront, Moisés Castillo, quien fue despedido por sus compañeros, familiares y amigos entre muestras de respeto y cariño.

Las honras fúnebres oficiales se efectuaron en la parroquia San Juan Bautista, ubicada en Boquete, provincia de Chiriquí con la participación de altos mandos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Castillo falleció el pasado 13 de diciembre, luego de que fue atropellado en horas de la madrugada en la entrada de Panamá Pacífico (Howard), en Panamá Oeste, cuando se encontraba en la orilla de la vía cambiando un neumático de su vehículo para dirigirse a su puesto de trabajo.

