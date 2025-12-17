Sucesos - 17/12/25 - 01:43 PM

Operativo frustra hurto de embarcación valuada en 40 mil dólares

En horas de la madrugada la policía recibió la denuncia sobre el hecho delictivo, por lo cual colocaron puntos de bloqueo en distintos sectores del distrito, logrando ubicar a los delincuente

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Dos hombres que hurtaron la lancha 'El Viejo', la cual estaba en venta en Chitré (Herrera), fueron aprehendidos en flagrancia por unidades de la Policía Nacional.

El capitán Ronald Barba detalló que en horas de la madrugada de hoy recibieron la denuncia del hecho delictivo, por lo cual colocaron puntos de bloqueo en distintos sectores del distrito, logrando ubicar a los delincuentes remolcando el navío con un pick up, a la altura de la vía de circunvalación interna del corregimiento de La Arena, próximo a un hotel.

Tras la captura, los sospechosos y la lancha, valorada en unos 40 mil dólares, fueron trasladados a la subestación policial de Chitré, para luego ser puestos a órdenes del Ministerio Público para la judicialización del caso.

 

 

 

