Operativo frustra hurto de embarcación valuada en 40 mil dólares

Panamá- Dos hombres que hurtaron la lancha 'El Viejo', la cual estaba en venta en Chitré (Herrera), fueron aprehendidos en flagrancia por unidades de la Policía Nacional.

El capitán Ronald Barba detalló que en horas de la madrugada de hoy recibieron la denuncia del hecho delictivo, por lo cual colocaron puntos de bloqueo en distintos sectores del distrito, logrando ubicar a los delincuentes remolcando el navío con un pick up, a la altura de la vía de circunvalación interna del corregimiento de La Arena, próximo a un hotel.

Tras la captura, los sospechosos y la lancha, valorada en unos 40 mil dólares, fueron trasladados a la subestación policial de Chitré, para luego ser puestos a órdenes del Ministerio Público para la judicialización del caso.