Adolescente de 17 años queda detenido por homicidio en Sabanitas

El Juzgado Penal de Adolescentes de Colón legalizó la aprehensión y ordenó detención provisional para un adolescente de 17 años, vinculado a un caso de homicidio ocurrido en diciembre del año pasado.

El hecho de sangre se registró el 19 de diciembre, en la comunidad de Villa Liriola, corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón. De acuerdo con las investigaciones, el menor habría utilizado un arma de fuego para acabar con la vida de un joven de 23 años.

Las pesquisas adelantadas por las autoridades apuntan directamente al adolescente, quien fue aprehendido el pasado 5 de febrero, por su presunta responsabilidad en el delito contra la vida e integridad personal.

Durante la audiencia, la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala solicitó la legalización de la aprehensión, petición que fue admitida por el juzgado competente.

En ese mismo acto judicial, se le formuló imputación por el delito de homicidio doloso agravado, y el tribunal ordenó como medida cautelar la detención provisional, mientras continúan las investigaciones del caso.