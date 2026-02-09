Sucesos - 09/2/26 - 02:20 PM

Adolescente de 17 años queda detenido por homicidio en Sabanitas

El hecho de sangre se registró el 19 de diciembre, en la comunidad de Villa Liriola, corregimiento de Sabanitas

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

El Juzgado Penal de Adolescentes de Colón legalizó la aprehensión y ordenó detención provisional para un adolescente de 17 años, vinculado a un caso de homicidio ocurrido en diciembre del año pasado.

El hecho de sangre se registró el 19 de diciembre, en la comunidad de Villa Liriola, corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón. De acuerdo con las investigaciones, el menor habría utilizado un arma de fuego para acabar con la vida de un joven de 23 años.

Las pesquisas adelantadas por las autoridades apuntan directamente al adolescente, quien fue aprehendido el pasado 5 de febrero, por su presunta responsabilidad en el delito contra la vida e integridad personal.

Durante la audiencia, la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala solicitó la legalización de la aprehensión, petición que fue admitida por el juzgado competente.

En ese mismo acto judicial, se le formuló imputación por el delito de homicidio doloso agravado, y el tribunal ordenó como medida cautelar la detención provisional, mientras continúan las investigaciones del caso.

 

Te puede interesar

Rescatan niño atrapado en cabina de camión tras choque en Chepo

Rescatan niño atrapado en cabina de camión tras choque en Chepo

 Febrero 09, 2026
Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

Mandan pa' la chirola a conductor borracho que mató mujer atropellada

 Febrero 09, 2026
Adolescente de 17 años queda detenido por homicidio en Sabanitas

Adolescente de 17 años queda detenido por homicidio en Sabanitas

 Febrero 09, 2026
Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"

Entre pandillas, masacres y droga: el ascenso y caída de "Cholo Chorrillo"

 Febrero 09, 2026
Cuatro muertos en accidentes de tránsito en Panamá Oeste, Chiriquí y Colón

Cuatro muertos en accidentes de tránsito en Panamá Oeste, Chiriquí y Colón

 Febrero 08, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado

Conductor fallece al saltar de cabezal de camión articulado
Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados

Mujer muere atropellada: Intentó mediar entre conductores de autos colisionados
Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Ocupante sale proyectado y muere al chocar camioneta contra puente

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé

Mujer embarazada, herida tras caer de un puente peatonal en Penonomé
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí