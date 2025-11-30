Sucesos - 30/11/25 - 07:46 AM

Aeronaval cae de sorpresa en Farallón y decomisa 909 paquetes de coca

En lo que va de 2025, ya suman 54,019 paquetes de sustancias ilícitas incautadas, resultado de 121 operaciones antidroga

 

Por: Redacción / Crítica -

Unidades de la Aeronaval interceptaron una lancha artesanal y sacaron de circulación 909 paquetes de presunta droga durante una operación realizada este 30 de noviembre de 2025.

El hecho se dio en medio de un patrullaje  notaron una embarcación moviéndose “raro”, como tratando de no llamar la atención. Cuando la tripulación se vio descubierta, intentó escapar mar afuera.

La Aeronaval no perdió tiempo. Tras la persecución y aseguramiento de la lancha, coordinaron de inmediato con la Fiscalía de Drogas de Coclé para trasladar tanto la embarcación como la carga sospechosa hasta el Puesto Aeronaval de Aguadulce, donde se realizaron las diligencias de allanamiento y registro.

En lo que va de 2025, ya suman 54,019 paquetes de sustancias ilícitas incautadas, resultado de 121 operaciones antidroga ejecutadas por las unidades aeronavales. 

Cada decomiso, dicen ellos, es una pieza más para cerrar el paso al flagelo que tanto golpea a las comunidades.

