Aeronaval descubre 80 paquetes escondidos en contenedor

Un total de 80 paquetes de presunta droga fueron encontrados escondidos en el área de refrigeración de un contenedor en un puerto del Pacífico.

El hallazgo se produjo mediante labores especializadas de control de tráfico marítimo ilícito y seguridad portuaria, ejecutadas por unidades operacionales de la Sección de Inteligencia Portuaria,



El contenedor procedía del Puerto de Paita, Perú, con trasbordo en Panamá, y tenía como destino final Bélgica.

En lo que va del año, la Aeronaval ha logrado la incautación de 40,128 paquetes de sustancias ilícitas, resultado de 113 operaciones, consolidando su compromiso en la protección del territorio nacional y el combate frontal contra el narcotráfico.