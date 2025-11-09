Sucesos - 09/11/25 - 07:06 AM

Aeronaval descubre 80 paquetes escondidos en contenedor

El contenedor procedía del Puerto de Paita, Perú y tenía como destino final Bélgica.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un total de 80 paquetes de presunta droga fueron encontrados escondidos en el área de refrigeración de un contenedor en un puerto del Pacífico. 

El hallazgo se produjo mediante labores especializadas de control de tráfico marítimo ilícito y seguridad portuaria, ejecutadas por unidades operacionales de la Sección de Inteligencia Portuaria,

El contenedor procedía del Puerto de Paita, Perú, con trasbordo en Panamá, y tenía como destino final Bélgica.

En lo que va del año, la Aeronaval ha logrado la incautación de 40,128 paquetes de sustancias ilícitas, resultado de 113 operaciones, consolidando su compromiso en la protección del territorio nacional y el combate frontal contra el narcotráfico.

Te puede interesar

Aeronaval descubre 80 paquetes escondidos en contenedor

Aeronaval descubre 80 paquetes escondidos en contenedor

 Noviembre 09, 2025
Capturan a segundo sospechoso del asesinato de Esteban De León

Capturan a segundo sospechoso del asesinato de Esteban De León

 Noviembre 08, 2025
Interpol Panamá confirma la captura de Ali Zaki Hage Jalil en Venezuela

Interpol Panamá confirma la captura de Ali Zaki Hage Jalil en Venezuela

 Noviembre 08, 2025
Aguadulce: Atacó a su pareja con un cuchillo y luego se mató

Aguadulce: Atacó a su pareja con un cuchillo y luego se mató

 Noviembre 08, 2025
Se busca a Xavier Molina Moreno por asesinato en Colón

Se busca a Xavier Molina Moreno por asesinato en Colón

 Noviembre 08, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí