Sucesos - 19/11/25 - 09:12 PM

Aeronavales tumban cargamento: 600 paquetes y una lancha quedaron en el aire

 

Por: Redacción / Crítica -

Las unidades aeronavales metieron otro golpe seco al narcotráfico, tras incautar 600 paquetes de supuesta sustancia ilícita en Playa El Rincón, provincia de Los Santos, donde además decomisaron una lancha artesanal.

Labores de inteligencia, patrullaje y control del tráfico marítimo ilícito permitieron dar con una embarcación abandonada.

En el lugar, varios sujetos con actitud sospechosa intentaron escapar, pero unidades lograron la captura y recuperaración de varios sacos que estaban escondidos entre la maleza.

Todo quedó en manos de la Fiscalía de Drogas de Los Santos, que ordenó la verificación y conteo del material.

Según datos oficiales, este año la institución ya suma 52,327 paquetes de sustancias ilícitas incautadas en 117 operaciones, reforzando la seguridad nacional y dándole candela a las redes de narcotráfico que insisten en mover su mercancía por el país.

 

