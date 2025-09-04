Agarran a sospechoso de brutal crimen en Parita

Un hombre de 30 años fue capturado ayer en La Chorrera por su presunta vinculación con el asesinato de la comerciante Nivia J. Bósquez Ureña, de 62 años, quien fue hallada con signos de golpes y amordazada dentro de su abarrotería, ubicada en la comunidad de Los Higos, distrito de Parita, provincia de Herrera.

La captura se da horas después de que el director general de la Policía Nacional (PN) informara que se tenía el perfil de los involucrados en el crimen.

El hecho delictivo tiene consternada y preocupada a la comunidad herrerana.

El representante de Cabuya de Parita, Rigo Fuentes, lamentó el homicidio de Nivia Bósquez. El representante advirtió que las condiciones de oscuridad en las vías y alrededores incrementan la inseguridad, ya que existen múltiples luminarias dañadas sin reparar, lo que facilita las acciones de antisociales. Más en P. 6-7