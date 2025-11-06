Agente de seguridad es apuñalado por padre violento en hospital de Soná

Panamá- Un agente de seguridad que prestaba servicio en el Hospital Dr. Ezequiel Abadia de Soná, en la provincia de Veraguas, fue apuñalado dos veces y cortado en el costado izquierdo por el padre de un menor de edad, quien se tornó violento con el personal médico del área de urgencias mientras exigía atención inmediata para su hijo.

Debido a lo alterado que se encontraba el ciudadano, la doctora que estaba siendo agredida llamó al personal de seguridad para tratar de controlarlo, pero, en medio de la situación, este sacó un cuchillo con el cual hirió al agente.

Tras lo ocurrido, otros uniformados intervinieron, logrando controlar y desarmar al agresor, evitando consecuencias mayores, según aseguró la Caja de Seguro Social (CSS).

El ciudadano agresor fue puesto a órdenes de la Policía Nacional para luego ser remitido, junto con el arma blanca, a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor, conforme lo confirmó el subcomisionado Noel Haynes, jefe de la Zona de Policía de Veraguas.

La CSS también dio a conocer que el guardia de seguridad apuñalado fue atendido de inmediato por el cirujano de turno, se mantiene en condición estable y permanecerá bajo observación durante 24 horas en el hospital.

Por otra parte, la entidad informó que el familiar del paciente, quien era acompañado por el agresor, fue atendido de manera oportuna por el personal médico que estaba de turno.













