Agricultor muere alcanzado por un rayo

Un hombre conocido como "Fillo", de aproximadamente 60 años, murió tras ser impactado por un rayo mientras realizaba labores agrícolas en su finca, en medio de una tormenta.

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde de ayer en la comunidad de Llano Apóstol, corregimiento de Río Grande, en el distrito de Penonomé.

Según informes preliminares, la víctima se encontraba trabajando en el campo cuando fue alcanzada por una descarga eléctrica, la cual le provocó la muerte de forma inmediata.

Al lugar acudió personal del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cuerpo.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene una alerta vigente por lluvias y tormentas eléctricas en todo el territorio nacional, por lo que se recomienda a la población tomar las debidas precauciones