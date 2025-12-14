Sucesos - 14/12/25 - 10:00 AM

Noche violenta en Colón: 3 heridos a tiros en distintos puntos de la ciudad

El primer caso se registró en calle 12, avenida Domingo Díaz, cuando un pistolero le disparó en los pies a una persona.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Una noche marcada por las balas se vivió este sábado en la provincia de Colón, donde al menos tres personas resultaron heridas por arma de fuego en hechos ocurridos en diferentes sectores, obligando a su traslado urgente a centros hospitalarios de la Costa Atlántica.

El primer caso se registró en calle 12, avenida Domingo Díaz, en la ciudad de Colón, cuando un pistolero le disparó en los pies a una persona que se encontraba en el área. La víctima tuvo que ser llevada de inmediato al cuarto de urgencias del nuevo hospital, donde recibió atención médica por parte de los galenos.

Horas más tarde, se reportó un segundo hecho violento en la comunidad de San Isidro, corregimiento de Cativá, donde un menor de 14 años fue impactado por arma de fuego. El adolescente recibió heridas en el muslo derecho y el área abdominal, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Manuel Amador Guerrero, donde permanece bajo observación médica.

El tercer incidente ocurrió en la comunidad de Arco Iris, corregimiento de Cristóbal, donde un hombre resultó herido durante una balacera registrada en el sector. Las circunstancias exactas del ataque aún están bajo investigación.

Estos hechos se dieron en medio de operativos policiales desplegados para dar con los responsables de los ataques armados, mientras la población colonense sigue reclamando mayor seguridad y control frente a la violencia que golpea a los barrios.

 

