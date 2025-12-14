Hallan cuerpo en descomposición en Buena Vista de Colón

Colón, Panamá. El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado la tarde de este sábado 13 de diciembre en el corregimiento de Buena Vista, en el área de la carretera Transístmica, provincia de Colón.

El hallazgo se produjo en la comunidad conocida como Las Praderas de Buena Vista, específicamente a orillas de un río, donde residentes alertaron a las autoridades tras percibir el fuerte olor que salía del área.

Aunque el cadáver presentaba un alto grado de descomposición, las primeras diligencias permitieron observar rastros de impactos de bala en su anatomía, lo que refuerza la hipótesis de un hecho violento.

En el lugar se informó que el cuerpo podría corresponder a Ángel Leonel Castillo, una persona que se mantenía desaparecida y era activamente buscada, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su identidad.

Vecinos de la zona señalaron que días atrás se escucharon detonaciones, pero nadie se acercó al sitio, hasta que finalmente se dio con este macabro hallazgo.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Colón, donde se le practicará la necropsia de rigor para determinar la causa exacta de la muerte.

Las autoridades iniciaron una investigación formal por este caso. En lo que va del año, más de 100 personas han perdido la vida a causa de la violencia en el país, una cifra que sigue golpeando duro a las comunidades.