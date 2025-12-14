Sucesos - 14/12/25 - 08:56 AM

Hallan cuerpo en descomposición en Buena Vista de Colón

Las primeras diligencias permitieron observar rastros de impactos de bala en el cuerpo

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Colón, Panamá.  El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue encontrado la tarde de este sábado 13 de diciembre en el corregimiento de Buena Vista, en el área de la carretera Transístmica, provincia de Colón.

El hallazgo se produjo en la comunidad conocida como Las Praderas de Buena Vista, específicamente a orillas de un río, donde residentes alertaron a las autoridades tras percibir el fuerte olor que salía del área.

Aunque el cadáver presentaba un alto grado de descomposición, las primeras diligencias permitieron observar rastros de impactos de bala en su anatomía, lo que refuerza la hipótesis de un hecho violento.

En el lugar se informó que el cuerpo podría corresponder a Ángel Leonel Castillo, una persona que se mantenía desaparecida y era activamente buscada, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su identidad.

Vecinos de la zona señalaron que días atrás se escucharon detonaciones, pero nadie se acercó al sitio, hasta que finalmente se dio con este macabro hallazgo.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de Colón, donde se le practicará la necropsia de rigor para determinar la causa exacta de la muerte.

Te puede interesar

Peatón muere trágicamante; dos vehículos lo atropellan en Guararé

Peatón muere trágicamante; dos vehículos lo atropellan en Guararé

 Diciembre 14, 2025
Empresarios chinos de la ZLC toman posesión de nueva junta directiva

Empresarios chinos de la ZLC toman posesión de nueva junta directiva

 Diciembre 14, 2025
Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil

Cayó el principal sospechoso del asesinato de un teniente y un civil

 Diciembre 14, 2025
Noche violenta en Colón: 3 heridos a tiros en distintos puntos de la ciudad

Noche violenta en Colón: 3 heridos a tiros en distintos puntos de la ciudad

 Diciembre 14, 2025
Hallan cuerpo en descomposición en Buena Vista de Colón

Hallan cuerpo en descomposición en Buena Vista de Colón

Diciembre 14, 2025

Las autoridades iniciaron una investigación formal por este caso. En lo que va del año, más de 100 personas han perdido la vida a causa de la violencia en el país, una cifra que sigue golpeando duro a las comunidades.

 

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil

Doble crimen en Caimitillo: sicarios asesinan a un teniente y a un civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica

Tragedia en manjol de Plaza Amador: obrero muere tras fuerte descarga eléctrica
Agente de Senafront muere en accidente de tránsito

Agente de Senafront muere en accidente de tránsito
Asesinado a tiros en la barriada Santa Rita de Pacora

Asesinado a tiros en la barriada Santa Rita de Pacora