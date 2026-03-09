Víctima cruzaba la vía cuando fue embestida por moto en Felipillo; murió

Panamá-Un peatón murió en la Vía Panamericana a la altura de Felipillo, en el corregimiento de 24 de Diciembre, luego de ser atropellado por una motocicleta.

La víctima fue identificada como Leoncio Atencio Martínez, de 50 años, quien iba cruzando la vía cuando ocurrió el fatal accidente de tránsito.

Se informó que el conductor de la motocicleta indicó que, a eso de las 9:40 de la noche de ayer, él circulaba por la Panamericana cuando, de pronto, la víctima apareció frente a él cruzando la vía. Al parecer, el motociclista no logró esquivar a Atencio y lo atropelló.

El conductor de la motocicleta, cuya identidad no trascendió, llamó al 911 y los paramédicos se presentaron en la escena. Pese a intentar reanimar a Atencio, no lo lograron, por lo que declararon que ya no tenía signos vitales.

Le correspondió al personal de la Fiscalía de Atención Primaria y a los peritos de Accidentología adelantar la diligencia de levantamiento del cuerpo.

La investigación de este caso determinará quién tuvo la culpa, si el peatón o el conductor de la motocicleta.



