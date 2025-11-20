Alerta en Mariato: Cuatreros sofisticados aterrorizan a ganaderos

Panamá- Productores ganaderos del distrito de Mariato, en la provincia de Veraguas, viven días de creciente preocupación ante el avance de grupos de cuatreros que, bajo la apariencia de compradores de pescado u otros productos, ingresan a las fincas para identificar y luego sustraer reses.

Ángel Batista, alcalde de Mariato, hizo un llamado a las autoridades investigativas y a los estamentos de vigilancia policial para que se frene a los delincuentes que, al parecer, ya han perfeccionado sus métodos, llegando incluso a descuartizar los animales en orillas de ríos, quebradas y zonas apartadas para facilitar su traslado.

Batista hizo un llamado urgente a los estamentos de seguridad para reforzar la vigilancia policial en este sector, reconocido por su desarrollo turístico y productivo. Señaló que el fenómeno no es aislado y que los afectados, en su mayoría pequeños y medianos ganaderos, ya registran pérdidas considerables.

Por su parte, los productores y residentes Abel Ávila y Abdiel Gómez coincidieron en que las bandas delictivas han adoptado métodos más sofisticados para transportar la carne robada. Entre las modalidades detectadas se encuentra el uso de vehículos equipados con dobles tinas refrigeradas, una estrategia que les permite movilizar el producto ilícito sin levantar sospechas en los puntos de control.

Los ganaderos de Mariato aseguran que la actividad criminal no solo impacta su economía, sino que amenaza la estabilidad de un distrito que ha venido impulsando su crecimiento a través del turismo, la pesca y la producción agrícola. Piden acciones coordinadas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y las autoridades locales para frenar un delito que, advierten, podría agravarse en los próximos meses si no se adoptan medidas contundentes.

Relacionado con este tema, este jueves la Sección Primera contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de Veraguas, logró que un juez le imputara cargos a un hombre (33 años), por el delito de hurto pecuario, en perjuicio de un ganadero.

En la audiencia de garantías, el representante del Ministerio Público expuso todos los elementos recopilados durante la investigación, mismos que fueron sustentados e involucran al imputado con el delito, logrando obtener la legalización de su aprehensión y l medida cautelar de su detención provisional

El caso conta el imputado, guarda relación con un hecho ocurrió en el mes de diciembre del año 2023, en una finca ubicada en el corregimiento de Trinchera, al sur del distrito de Soná, cuando el investigado se apoderó de una vaca de raza cebú, valorada aproximadamente en unos B/.1,5000, la cual días después, comercializó.



