Sucesos - 29/1/26 - 03:22 PM

Alias "Topio" a la reja por tentativa de homicidio en Cativá

El MP, p había solicitado la colaboración ciudadana para dar con su paradero, tras gestionar una orden de aprehensión en su contra.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- La noche del miércoles se entregó ante lla Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Colón y fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP) Jonathan Jair Jhonson Peugh , conocido como “Topio”, a quien se le buscaba por su presunta vinculación en un intento de homicidio contra dos personas en el corregimiento de Cativá.

El MP, por medio de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, había solicitado la colaboración ciudadana para dar con su paradero, tras gestionar una orden de aprehensión en su contra.

Esta medida forma parte de una investigación que adelanta dicha fiscalía por la presunta comisión de un delito contra la Vida y la Integridad Personal, en su modalidad de tentativa de homicidio, en perjuicio de dos víctimas.

El hecho de violencia con el cual se le vincula ocurrió el 28 de mayo de 2025 en el corregimiento de Cativá, específicamente en la barriada Peregrino, donde presuntamente habría sido uno de los autores del ataque cometido con arma de fuego.

Con el pasar de los años, el corregimiento de Cativá se ha convertido en una zona roja que ha aportado fallecidos y heridos a las estadísticas judiciales.

 

Alias "Topio" a la reja por tentativa de homicidio en Cativá

