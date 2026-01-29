Costa Rica captura y extraditará a condenado en Panamá por caso de drogas

Panamá- Un costarricense, condenado en Panamá a ocho años y cuatro meses de prisión por el delito de tráfico de drogas, fue aprehendido en su país natal por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, a través de Interpol San José, y será extraditado para cumplir su sentencia.

En el año 2007, el extranjero fue capturado en el distrito de Chepo mientras transportaba aproximadamente media tonelada de cocaína oculta en un camión con doble fondo. "Modalidad comúnmente utilizada por organizaciones criminales transnacionales para el tráfico de sustancias ilícitas", detalló la Policía Nacional.

Se conoció que hace más de 18 años, el extranjero había sido beneficiado con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva mientras el Ministerio Público adelantaba la investigación en su contra. Esto fue aprovechado por él para escapar hacia su país, ya que en ese entonces ambas naciones no habían suscrito un tratado de extradición.

Tras ser condenado en Panamá, el extranjero fue declarado reo rebelde, pero no es hasta ahora que fue ubicado y detenido. Una vez que se cumplan los procesos legales correspondientes, el hombre será puesto a órdenes de las autoridades panameñas.

"Este procedimiento reviste un carácter inédito, al constituir la primera detención con fines de extradición de un nacional costarricense hacia Panamá, realizada tras la modificación de la legislación de Costa Rica en materia de extradición. Esto marca un precedente relevante en el fortalecimiento de la justicia penal y la lucha contra el crimen organizado en la región", detalló la Policía de Panamá.



