Amarran y roban a cubanos dentro de apartamento

Dinero y celulares fue el botín que se llevaron tres sujetos a mano armada este sábado en la ciudad de Colón, lo que ya es materia de investigación por la Seccional de Investigación Judicial.

El hecho ocurrió cuando los delincuentes ingresaron a un apartamento ubicado en calle 7, Parque Sucre, edificio 8051, tercer piso, donde sorprendieron a las víctimas dentro del lugar.

El caso fue tramitado como robo agravado contra el patrimonio económico, según el informe preliminar de las autoridades.

Las víctimas fueron tres mujeres cubanas de 51, 53 y 73 años, junto a un hombre de 55 años, quienes quedaron a merced de los antisociales.

De acuerdo con la información recabada, eran tres sujetos, dos de tez morena y uno de tez blanca, y al menos dos portaban armas de fuego.

A las víctimas las amordazaron mientras les quitaban un celular Redmi 9C, un Redmi Note 14 y 3 mil dólares en efectivo.

El caso fue coordinado con la Fiscalía Regional de Colón, que inició los trámites correspondientes para dar con los responsables.