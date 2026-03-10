Sucesos - 10/3/26 - 01:19 PM

Amarró y amordazó a su vecinita para tocarla; quedó detenido

Por: Redacción Web -

Panamá- Tras las rejas quedó un hombre de 53 años acusado de atarle las manos y amordazar a su vecinita de 14 años para tocarla en sus partes íntimas sin su consentimiento, hecho ocurrido en la comunidad de Balbuena, Atalaya, provincia de Veraguas.

La mamá de la adolescente, al enterarse de lo ocurrido, interpuso la denuncia del caso ante la Sección de Atención Primaria, lo que permitió que el sospechoso fuera capturado y judicializado.

Según la investigación preliminar, el hombre se dio cuenta de que la adolescente se quedaba sola, por lo que el pasado viernes, 6 de marzo, entre las 6:30 y 7:00 de la noche, se metió a la fuerza en su vivienda, aprovechando que el inmueble está un poco apartado de los demás, para cometer el ilícito.

El hombre, no conforme con cometer estos abusos contra la menor, la amenazó con picarla si decía algo de lo sucedido. Afortunadamente, la joven habló y el agresor fue aprehendido.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, se declaró legal la aprehensión del sospechoso, se le imputó cargo por el delito contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de actos libidinosos agravados, y se ordenó la detención provisional, luego de que la fiscalía presentara entrevistas, informes periciales y otras evidencias documentales.

 

