Ocultos en moldes de aluminio: decomisan 16 paquetes de droga en Chiriquí

Panamá- Tres hombres fueron aprehendidos por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el Punto de Control de San Isidro, provincia de Chiriquí, cuando transportaban 16 paquetes de droga.

La acción se dio en medio de una verificación al vehículo de los sospechosos por parte de las unidades antinarcóticos y de la Brigada Occidental, durante la cual ubicaron tres moldes de aluminio reforzado, tipo caja, que en su interior contenían los envoltorios de la sustancia ilícita.

En medio de la diligencia, los fronterizos también le encontraron a los retenidos 1,579.00 dólares en efectivo, los cuales les fueron decomisados, al igual que el vehículo en el que movilizaban la droga.

Al concluir la diligencia, que forma parte de la operación "Escudo de Acero fase 2", los retenidos, el vehículo, la droga y el dinero fueron puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas para la judicialización del caso.