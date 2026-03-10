Identifican a hombre hallado muerto en finca chiricana; lo mataron a golpes

Panamá-El hombre que fue encontrado muerto el pasado viernes, 6 de marzo, en una finca privada ubicada en la comunidad de Mata del Nance, corregimiento de Las Lomas, distrito de David, provincia de Chiriquí, fue identificado como Wilberto Abercio Cortez Berastagui, de 58 años.

Fueron sus propios familiares los que lograron identificar el cadáver, gracias a que este no estaba en descomposición y a un tatuaje que tenía en el pecho. Además, también reconocieron el pantalón bermudas de color negro y el suéter azul que llevaba puesto.

Lo escalofriante de este caso es que el examen de necropsia practicado por los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) reveló que la causa de muerte fue por múltiples golpes que tenía en manos, pero principalmente en el tórax. Es decir, que lo mataron a punta de golpes.

Queda pendiente que la investigación que adelanta la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Chiriquí establezca el móvil del crimen.