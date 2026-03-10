Sucesos - 10/3/26 - 11:45 AM

Identifican a hombre hallado muerto en finca chiricana; lo mataron a golpes

Fueron sus propios familiares los que lograron identificar el cadáver, gracias a que este no estaba en descomposición y a un tatuaje que tenía en el pecho

 

Por: Redacción Web -

Panamá-El hombre que fue encontrado muerto el pasado viernes, 6 de marzo, en una finca privada ubicada en la comunidad de Mata del Nance, corregimiento de Las Lomas, distrito de David, provincia de Chiriquí, fue identificado como Wilberto Abercio Cortez Berastagui, de 58 años.

Fueron sus propios familiares los que lograron identificar el cadáver, gracias a que este no estaba en descomposición y a un tatuaje que tenía en el pecho. Además, también reconocieron el pantalón bermudas de color negro y el suéter azul que llevaba puesto.

Lo escalofriante de este caso es que el examen de necropsia practicado por los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) reveló que la causa de muerte fue por múltiples golpes que tenía en manos, pero principalmente en el tórax. Es decir, que lo mataron a punta de golpes.

Queda pendiente que la investigación que adelanta la Fiscalía de Homicidios y Femicidios de Chiriquí establezca el móvil del crimen.

 

 

Te puede interesar

Amarró y amordazó a su vecinita para tocarla; quedó detenido

Amarró y amordazó a su vecinita para tocarla; quedó detenido

 Marzo 10, 2026
Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

 Marzo 10, 2026
Identifican a hombre hallado muerto en finca chiricana; lo mataron a golpes

Identifican a hombre hallado muerto en finca chiricana; lo mataron a golpes

 Marzo 10, 2026
Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

 Marzo 10, 2026
Contenedor con destino a España escondía 525 paquetes de droga

Contenedor con destino a España escondía 525 paquetes de droga

 Marzo 10, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata

Pistolero intercepta nicaragüense en Pan de Azúcar y lo mata
Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján

Hombre es perseguido y acribillado a escasos metros de su casa en Arraiján
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí