Aprehenden a dos panameños por presunto abuso de extranjera en Chiriquí

Dos hombres, uno de 18 y otro de 29 años, ambos panameños, fueron aprehendidos por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), luego de ser señalados por personas que se encontraban en la terminal de Río Sereno, como presuntos responsables del abuso sexual de una mujer de 21 años, de nacionalidad costarricense.



Ambos sospechosos fueron trasladados a la Sala de Atención Ciudadana del Batallón Subteniente Aurelio Serracín, donde quedaron a órdenes de la autoridad competente.

Se detalla que, la supuesta víctima fue transportada de inmediato al centro médico de esta zona fronteriza y, posteriormente, por orden de la Personería de Renacimiento, enviada a las oficinas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en David, para los trámites correspondientes.



En las próximas horas, estos individuos sean llevados ante un Juez de Garantías, para el cumplimiento del proceso legal.