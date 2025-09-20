Sucesos - 20/9/25 - 05:03 PM

Aprehenden en Juan Díaz a una mujer requerida por estafa

La aprehendida fue puesta a órdenes de las autoridades judiciales correspondientes.

 

Por: Redacción/Sucesos -

Mediante recorrido preventivo y operativo, las unidades de la Policía Nacional aprehenden a una mujer quien mantenía un oficio de captura por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa.

De acuerdo con las autoridades la captura se dio en el sector de San Cristóbal, corregimiento de Juan Díaz.

Esta aprehensión es el resultado de las diversas acciones policiales que se desarrollan en la Zona Policial de Don Bosco, para contrarrestar los hechos delictivos. Las acciones se dan en marco al Plan Firmeza.

