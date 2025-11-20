Aprehenden excomisionado por enriquecimiento ilícito

Panamá- El excomisionado de la Policía Nacional, Javier Fanuco, fue aprehendido este jueves por su presunta vinculación en un proceso por supuesto enriquecimiento ilícito.

El exuniformado fue conducido a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ubicada en Ancón, tras no haber podido justificar la procedencia de $400 mil.

Esta no es la primera vez que Fanuco se encuentra en el ojo de la tormenta, ya que en septiembre de 2017 se vio envuelto en un escándalo por supuesto acoso sexual, denunciado por un excabo, luego de lo cual el excomisionado fue removido de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT). Para ese entonces, la Policía Nacional negó que el traslado de Fanuco de la dirección de la DNOT estuviera relacionado con el escándalo.

Por este caso, Fanuco interpuso una demanda contra la periodista que realizó la entrevista y contra la televisora que la emitió por daños y perjuicios morales, pero el juez Hilario González Ariza, quien en ese entonces estaba en el Juzgado Decimotercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, declaró que las pretensiones económicas por $25 mil no fueron probadas.