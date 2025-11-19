Sucesos - 19/11/25 - 09:35 AM

Aprehenden a expareja de Maritza Tejeira por femicidio

El hombre, cuyos datos generales no han sido revelados por las autoridades a cargo de las investigaciones, es señalado por la comisión del delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de femicidio.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- La expareja sentimental de Maritza Tejeira, encontrada sin vida el 13 de noviembre pasado, fue aprehendida la noche del martes en el corregimiento de El Llano, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

La diligencia de aprehensión fue realizada por la Policía Nacional en asocio con la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la regional del Ministerio Público.

El presunto victimario deberá enfrentar en las próximas horas a un juez de Garantías para que se decida su situación legal.

El pasado domingo se realizó el sepelio de Maritza Tejeira en la comunidad de El Copecito, cuya muerte deja en la orfandad a tres menores de edad.


 

