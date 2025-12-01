Sucesos - 01/12/25 - 12:33 PM

Aprehenden funcionarios del MOP en Panamá Oeste por hurtar combustible estatal

Esta operación fue adelantada por la Policía Nacional, junto a la Fiscalía Anticorrupción, en los distritos de La Chorrera y Arraiján.

 

Por: Eric Montenegro Crítica -

Panamá- Dos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la provincia de Panamá Oeste y un ciudadano particular, fueron aprehendidos mientras se ejecutaba la "Operación Anticorrupción".

Los tres indiciados son investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico, en su modalidad de hurto agravado.

Los tres indiciados son investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico, en su modalidad de hurto agravado.

Las investigaciones del Ministerio Público revelan que los tres aprehendidos están vinculados con el hurto agravado de combustible para uso del Estado con fines de lucro.

Los dos funcionarios del MOP aprehendidos en esta operación se desempeñaban como conductores.

En esta acción se recabaron indicios tecnológicos que, junto a los aprehendidos, fueron puestos a órdenes del Ministerio Público.

