Sucesos - 02/12/25 - 09:14 AM

Aprehensión legalizada por intento de asesinato en Puerto Escondido

El caso judicial comenzó el 4 de octubre de 2025, cuando presuntamente el detenido, con un arma de fuego, realizó múltiples detonaciones contra la víctima

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Un sujeto quedó detenido provisionalmente, ya que se le vincula con el intento de asesinar a otra persona en la comunidad de Puerto Escondido, corregimiento de Cristóbal, a principios del mes de octubre.

El caso judicial comenzó la tarde del 4 de octubre de 2025 en esta populosa población, cuando presuntamente el detenido, con un arma de fuego, realizó múltiples detonaciones contra la víctima, quien tuvo que correr para salvaguardar su vida, sufriendo lesiones en el codo y la muñeca.

Este caso es atendido por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, que adelanta las investigaciones por el delito de tentativa de homicidio.

En la audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía también solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación en contra de este hombre, peticiones que fueron admitidas.

Con el pasar de los años, la comunidad de Puerto Escondido se ha convertido en una zona roja.

 

